辣媽身份證姓名欄寫著：「嘲肌掰」。（截自臉書社團《爆廢公社二館》）

日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有「鮭魚」兩字，即可免費吃壽司，引爆全台各地改名的「鮭魚之亂」。不少網友也跟上「改名風潮」，網路上出現各式各樣的創意改名身份證，一名辣媽索性秀出身份證，姓名欄寫著：「嘲肌掰」3字，讓眾多網友忍不住驚呼：太屌了！

這名辣媽在臉書社團《爆廢公社二館》發文：「每個人都叫我『嘲媽』然後都打錯字，打成高潮的『潮』，害我厭世很久…今天終於換了一個新的名字，這樣應該比較好記了吧」。而她秀出的身份證上姓名欄印著3個字：「嘲肌掰」。

超狂姓名讓眾多網友忍不住紛紛按讚回應：「妳太屌了」、「嘲爽der」、「這個厲害」、「以後接孩子：肌掰媽媽來接孩子囉（誤）」、「妳先生一定姓高，該灌夫姓了喔」、「你比那些叫鮭魚的還帥你是我心中的第一名」。

一場壽司店的促銷活動，竟然引發全台「鮭魚之亂」，不少年輕人為了吃免費鮭魚，竟然不惜動用一生中僅有3次的改名機會，引發各種亂象，包括已經是改名第3次該怎麼解套、去錯壽司店狂吃得自己買單、只吃鮭魚不吃壽司醋飯放費食物等，網路上也出現各種秀身份證的創意P圖。

(中時新聞網)