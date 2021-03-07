首度打進HBL高中籃球聯賽男子組4強的東泰高中，今天在HBL男子組季軍戰和光復高中的「新竹內戰」飲恨，最終屈居第4，賽後教練高丁國柱鼓勵道，明年再討回來。

東泰第1節就陷入雙位數落後，第3節曾將分差縮小到個位數，可惜又被光復澆熄反撲氣焰，高丁國柱賽後說：「很高興來台北小巨蛋比賽，第一年我們當做學習，明年再討回來。」

今天為東泰獲得14分、9籃板的高一中鋒劉律世，是球隊本戰唯一得分雙位數球員，他說：「第一次進到台北小巨蛋比賽，已經超乎預期了，4強賽兩戰吞敗當然遺憾，明年再來，希望可以一舉拚回冠軍。」

劉律世今天也提前五犯畢業，未能在場上多幫球隊一點時間，他表示可能前三次犯規動作很明顯，裁判就會比較注意，自己就當作學經驗，成為接下來賽季成長的養分。

劉律世今天還讓光復高中陳將双吞了一次技術犯規，兩人解釋，當時劉律世和隊友因為打high了，慶祝動作比較大，可能被視為有點挑釁的動作，陳將双跟學弟「溝通」了一下，才被吹技術犯規。

(中時 )