義守大學男子籃球隊在上周剛結束的UBA8強賽中，連續擊敗強敵台灣師範大學、健行科大和輔仁大學，並以全土本陣容在最後4秒打平，再於延長賽中勇退世新大學洋將兵團，提前贏來晉級門票，也為本屆UBA持續創造話題。

義守大學表示，今年是義大男籃隊第3度進攻UBA小巨蛋決賽，繼2018年奪季軍、2019年摘銀後，今年可望再度問鼎冠軍。

尤其今年中鋒主將呂威霆對戰台師大一役受傷後，激起其他球員高昂鬥志，除同梯的吳彥侖，學弟們白曜誠、蘇文儒、陳品銓、邱子軒、劉承彥、王正文和陳孝禹等均突破極限，展現最佳團隊默契，連3勝擊退強敵，一舉挺進4強，邱子軒高人氣亦榮登UBA觀眾票選「新人王」第3名，優異表現讓全校師生大為振奮，也吸引全國球迷關注支持。

義大校長陳振遠也是球迷之一，除了緊盯直播、隨時掌握戰況，也特別北上前往新莊球場打氣，校方也募集結合「一三七聯盟」成員等700人加油團北上助威，反應十分熱烈，2天內已額滿，將共同迎接義大男籃奪冠的榮耀。

義守大學指出，義大UBA男籃小巨蛋700人加油團自開放報名後，湧入大批球迷響應，人數已達標；義大加油團師生若事先報名完成，當天需統一穿著一三七T恤集合入場，防疫期間採實名制登記；後續加油團相關訊息或增補名額，可追蹤義大「學生事務處」官網https：／／is.gd／WlBwZJ確認；一般民眾可上「義守大學男籃 高雄籃球夢」FB粉專，隨時掌握最新消息。

(中時 )