舉凡社團補助、場地借用、幹部訓練、校際聚會、交流工作坊及主題活動6大服務，現在都能在社辦獲得一站式協助。（黃婉婷攝）

桃園市政府青年事務局去年3月成立全台首座「社團專案辦公室」，協助市轄36所高中職、16所大學的社團事務，迄今已有104個社團從中受惠，造福數千學子。今年更將經費補助、場地借用、培訓課程及交流活動等6大服務整合，全由社辦人員專責受理，提供社團最強資源指南。

社團活動有效培養學生綜合能力，在強調「素養」的108課綱浪潮中更顯重要，但高中生開心玩社團時，常因籌措經費、場地缺乏而碰壁，難以展現亮麗成果，社團營運上也缺少大型交流平台，分享經營之道，青年局便將青年需求化做服務項目，由社辦提供系統式的協助。

今年社辦服務再升級，一改過往窗口複雜的模式，將社團補助、場地借用、幹部訓練、校際聚會、交流工作坊及主題活動6大服務整合，讓學生在辦理成果發展、社團活動時，能透過單一窗口獲得一站式協助，再也不必四處奔波；同時也推出「社團學習歷程紀錄手冊」，讓學生記錄下揮灑青春的點滴，同時作為重要學習時數證明。

青年局長顏蔚慈指出，青年局成立6年來，共扶持300多個社團，去年疫情籠罩時，社辦靈機一動舉辦「雲社慶」，透過線上展演滿足社團演出需求，也曾促成跨17校的動漫祭、21校的康輔公益大賞，今年更進一步舉辦全國交流活動，讓更多人感受社團活動魅力。

(中時 )