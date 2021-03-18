環團今天將藻礁公投二階連署書送件，行政院發言人羅秉成表示，政府要把政策講清楚，行政院沒有規劃公投對案的考慮；羅秉成並說，即使已送件，在公投之前，政府跟環團必要溝通仍會溝通，雙方「不是對手、要握手」，甚至可攜手問題做好的處理。

羅秉成表示，大潭藻礁的保護問題，本周一立委有到現場看，其中G1、G2區裸露藻礁完全沒有動到，馬政府時期原本規劃230多公頃的開發範圍都，若依原計畫，現在的G1、G2區就不見了；但蔡政府執政後，就是為了要保護藻礁，才會一減再減。現在G1、G2區藻礁不僅存在，生物多樣性保育良好，可見政府在環保上非常努力。

他說，三接不是經濟與環保的對抗，也不是人民與政府的對抗，是環保與環保的抉擇問題，如果可以早1年增氣，就能早1年可以減煤，1年可能多達500萬噸。空汙改善就是環保議題，增氣減煤後，空汙改善可達一半以上，對國人健康很有保護，如果用增氣來換減煤大家都有意見的話，那能源轉型就會受到阻礙，這是環保跟環保間的抉擇。

羅秉成說，公投送件是人民的權利，政院予以尊重，行政院、經濟部等有義務說明，藻礁沒有滅絕還在現場，以後會保育更好，預計投入更多經費，中央地方一起協力，桃園市政府也做非常多努力，否則怎能看到G1、G2區藻礁比之以前不遑多讓，政府要把政策講清楚，行政院沒有規劃對案的考慮。

羅秉成傍晚接受《POP大國民》蔡詩萍專訪時也說，藻礁公投去年推動時，政府都有持續對話，三接是藻礁保護，政府的理念跟環團一致，所以送件出去後到公投前，政府仍會進行必要溝通，雙方「不是對手、要握手」，甚至要攜手把問題做好的處理。

(中時 )