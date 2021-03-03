富達國際的年度分析師調查顯示，在未來十年內，將有近四分之一（24%）的公司會實現碳中和，突顯出各行業及區域對於環境、社會和治理（ESG）的關注日益提升。當中以歐洲企業獨居領先地位；分析師估計，到了2030年，將有三成的歐洲公司會達到碳中和，而亞洲企業也在迎頭趕上，有超過兩成（23%）的亞太地區企業可望於2030年實現碳中和的里程碑。研究中國大陸的分析師之中，有25%表示大多數公司對ESG的重視程度日益提升，而過去三年，該比例約為15%

富達國際的年度分析師調查透過其內部分析師，研究了全球各地約15,000家個別企業的觀點，並集合了由下而上的資訊，旨在識別出企業界的關鍵趨勢。

富達國際全球公司治理與永續投資主管陳振輝表示：「氣候變化是對社會、商業以及公司和市場長期獲利能力的一大威脅。因此期望我們所投資的公司應有明確志向，致力解決氣候變化對其業務的潛在影響。在今年，有超過半數（54%）的富達分析師表示，他們所負責研究的大多數公司目前都有定期討論永續發展議題。相較之下，在2020年該比例僅為46%、而在2017年更只有13%。」

富達國際大中華區公司治理及永續投資總監及協管基金經理人王芳表示：「中國大陸的碳排放量可能在2030年左右達到高峰，換言之，中國大陸距離2060年的目標，只有不到30年的時間來減少碳排放。相比之下，歐洲的碳排放早於九十年代初已達到高峰，碳強度的水平也低得多。」

(時報資訊)