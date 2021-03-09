大陸搶在全球各國之先推出中國版「國際旅行健康證明」，形同在後疫情時代，大陸率先制訂「疫苗護照」的遊戲規則，企圖心不言可喻。尤其大陸正在向包括歐洲、亞洲、南美洲等多國陸續輸出陸製國產疫苗，搶先制定「疫苗護照」的標準規格，就是搶占後疫情時代的話語權，成為領先全球的「超前部署」。對於民間往來密切的兩岸來說，蔡政府會承認其效力嗎？

中國有14億人口，以人口大國之姿，再挾其研發出多款國產新冠疫苗支援各國的優勢，率先推出「疫苗護照」也在各界預料之中。這就好像大陸研發5G技術、北斗衛星導航系統，只要市場規模夠大，就能制訂自己的規格，其他國家要嘛選擇加入，要嘛自己另起爐灶，但適用的範圍會受到限制。

大陸外交部長王毅7日表示，目前已有60多個國家授權使用中國疫苗。中國疫苗的安全性、有效性正在得到各國廣泛認可。中國也願意同各國探討疫苗接種互認的可行性和操作方案。不只如此，中國還加入世衛組織「新冠疫苗實施計畫」(COVAX)，承諾首批提供1000萬劑疫苗，明確用於發展中國家急需。中國已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。

當中國大陸的國產疫苗在世界暢行無阻，並率先制訂「疫苗護照」的遊戲規則時，台灣要如何應對？希望蔡政府以民眾福祉為優先，認證大陸的疫苗護照，方便民眾往來兩岸，方便民眾走出國門，不要再意識形態作祟。