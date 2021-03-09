科技股、ESG話題夯，投信搶發ETF。永豐投信董事長林弘立9日指出，看好科技股與永續商機，並完備產品線，將在3月15日開募三檔股票型ETF，包括：永豐美國科技ETF、永豐中國科技50大ETF與永豐台灣ESG永續優質ETF，另外，他認為，儘管近期台股面臨漲多修正，但台股基本面仍強，後市可期。

林弘立指出，美國過去一年最火紅的破壞式創新科技投資，由方舟投資（ARK Invest）所引爆，其2021年大觀點所揭示的關鍵理念，人工智慧、自動駕駛、電子支付、金融科技、生物科技等，都是永豐美國科技ETF的重要投資標的。

近期中國召開人大與政協兩會，經濟重點在完成十四五計劃，其中「碳中和」、「創新科技」是重要聚焦，此外，「智慧醫療」等也是被反複提及的關鍵詞，這些都與永豐中國科技50大ETF所追蹤指數編製主軸不謀而合。

ESG投資更是新冠疫情爆發以來，市場投資熱度不減的重要題材，永豐投信去年推出國內首檔台股ESG主動式股票基金，配合永豐金控永續金融藍圖再推出永豐台灣ESG永續優質ETF，追蹤指數編製方法更重視企業ESG最佳評分與優質股息殖利率，切中近期台股高檔震盪，ESG與股息率的價值護體效果。

永豐投信說明，美國新一輪1.9兆美元紓困案將在2021年3月中旬前頒佈施行，可望帶動資金行情，全球疫苗施打率提升，有望促進就業、消費與經濟活絡；過往中國兩會後陸股上漲機率高達七成，政策面、消息面皆有利於金融市場持續多頭表現。

台股從2020年第四季起，由科技股帶領闖新高後，暫時出現技術性回調，不過，這波行情仍可見到ESG、高股息標的發揮穩定行情效用，使得台股在國際股市中表現相對強勢。永豐投信建議投資人，在此波全球行情修正之際，不妨好好檢視投資部位，把握住未來趨勢的全新投資機會。

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