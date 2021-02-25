以喀什米爾、羊毛面料起家的義大利精品Loro Piana，在2019年底在台開至5家店之後，2020遇上疫情年業績仍逆勢衝出逾三成成長；2021春夏新裝上市即因粉色系列而獲得年輕精英族群青睞。

擁有近200年歷史的Loro Piana，為全球最大的羊毛製造商及採購商，包括LV等精品品牌也都必須向Loro Piana訂購原料，2013年成為LVMH集團旗下品牌成員，目前在台拓點規模包括麗晶精品、台北101、新光三越A4館及台中中港店、東區SOGO百貨復興館等五家店。

Loro Piana指出，今年春夏男裝系列著眼於行動的樂趣，打破造型界線，呈現活潑而率的優雅風貌，以101店來說，今年以前購物年齡層確實偏高，但2021年春夏裝陸續上市，以及open walk休閒鞋推出，也為後疫情時期陰霾的國際氣氛注入粉粉的和平氛圍。

而女裝系列則色彩更明亮耀眼，在疫情趨緩氛圍下，期待下半年、甚至第三季可邊境解封到義大利海邊島嶼渡假，傳達喜悅與歡樂訊息，如同一段嶄新的旅程。

(工商 )