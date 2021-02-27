桃園市長鄭文燦今也特地前往分局頒獎，勉勵有功同仁。（黃婉婷攝）

26歲陳、蔡姓男子訊後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

毒品也拚客製化？26歲陳、蔡姓男子自立門戶，於桃園市中壢區中山東路租用民宅作毒品分裝工廠，製毒、分裝及銷售一條龍包辦，平鎮警方跟監多時，總算於26日一舉將2嫌逮捕，並在屋內查獲1300包的毒咖啡包、40公斤原料及分裝工具，甚至依客戶要求製造櫻桃、哈密瓜等水果口味，總市價約200萬餘元，全案依毒品罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

新興毒品市場近年蓬勃發展，成為國內藥物濫用新問題，陳、蔡看準強大商機，2人合力租下中壢民宅，將此處作為毒品工廠據點，還自掏腰包購置毒品原料與專業用熱熔封口機，從進料、混調、裝袋及封口，全數「一條龍」完成。

為避免鄰居發現，民宅平時門窗緊閉、冷氣24小時運轉，屋內也有陣陣水果香氣，幾乎將製毒臭味壓過，企圖掩人耳目。據悉，陳、蔡2人出貨強調「客製」、「新潮」，會依客戶需求調製特殊口味，含括水蜜桃、百香果、櫻桃等多種香味，包裝也以「叼菸猩猩」作為商標，印上857數字，乍看像是潮牌聯名商品。

平鎮警方經1個月的蒐證後，向法院申請搜索票獲准，26日晚間21時許在檢察官指揮下，出動轄下多名警力前往該製毒工廠，破門時只見2人一臉驚恐，手上還正在進行包裝作業，警方在屋內查扣2級毒品咖啡包1300個與半成品原料40公斤，以及熱熔封口機、似潮牌的咖啡包外裝袋。

警方推估，由於咖啡包內混的是2級毒品，1包要價800元至1000元，再加上半成品原料，總價值超過200萬元，但2嫌對此不願多做透露，詢問毒品原料來源、出貨對象也避重就輕，警方現已將陳、蔡2嫌依毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並加強毒品溯源，避免再有毒咖啡包流入市面。

桃園市長鄭文燦今日也特地前來平鎮警分局頒獎，表揚有功同仁。他表示，現值228和平紀念日連假期間，幸虧警方棄而不捨的追緝，總算成功查獲2級毒品咖啡包分裝場，讓這批毒品無法流入市面，殘害青少年身心健康，並有效淨化社會治安，希望警方能夠持續努力，並提供青少年一個健康、安全的成長活動環境。

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(中時 )