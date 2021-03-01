財政部關務署12年前花了6億4千萬採購8台機動式檢查儀，每台要價8千萬，這次出包的第6貨櫃中心機動式貨櫃檢查儀，在2009年間啟用，使用年限僅有7年，2016年就該汰換，但海關至今仍在使用，以致失誤率不斷提高，第六貨櫃中心的軌道儀替換機動儀仍在決標階段，採購時程拖拖拉拉，也加持了走私客的闖關成功率，去年底，185公斤K他命毒品就險些流入市面。

販毒集團蘇姓主嫌去年底企圖以岩鹽貨櫃夾藏K他命毒品闖關，領貨時遭保三警方逮捕。（圖／讀者提供）

關務署機動檢查儀被審計部點名功能不彰，為了遏止走私風氣，財政部關務署後來決定採購無需人為操作、可以穿透35公分厚的鋼板的「軌道式貨櫃檢查儀」，並改採1次性招標方式辦理契約保固及後續維護。

財政部關務署指出，機動式貨櫃檢查儀有1個輻射源，只能從側面掃描，軌道式貨櫃檢查儀有2個輻射源，可從側面和上面掃描，等同從頭到尾掃描貨櫃後，再透過電腦判讀有無槍枝、毒品等可疑走私物品；儀器周圍地面也會畫設紅線，若有人穿越就會立刻響起警報，防止掃描過程出錯，大大強化緝私效能。此外，海關人員可從在儀控室操作軌道儀，完全阻絕接觸輻射的風險。

對於第6貨櫃中心機動儀出槌一事，關務署表示，「海關未來將持續編列經費，將機動式貨櫃檢查儀逐年汰換，改為軌道式貨櫃檢查儀」；雖關務署允諾逐年汰換機動儀，但空窗期間已凸顯衍生走私貨物及毒品的風險，未來貨櫃量遽增，要跟上蘇揆所說「讓高雄港重回世界樞紐關鍵地位」的腳步，將考驗海關日後查緝走私的應變能力。

保三警方透過刑事局聯繫泰國警方毒梟分裝毒品場所，跨國聯手查獲毒品。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)