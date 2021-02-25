宅在家防疫成為生活新常態，帶動追劇、外送等宅經濟發燒，瞄準228三連休在即，亞太電(3682)旗下加值服務與資費陣容再升級。搶搭聽經濟浪潮，超過4.5萬本藏書量的Gt電子書改版，全新推出影音專區，首波提供逾500小時Podcast等有聲內容；另外，OTT服務Gt TV日付不到5元，就能盡賞數百部院線強片，豐富5G用戶加值內容。

亞太電藏書量超過4.5萬本的Gt電子書，搶搭Podcast有聲內容熱潮，推出影音專區，首波精選超過500個小時有聲內容單元，亞太電表示，用戶數和瀏覽量創新高的Gt電子書，去年最受歡迎的內容類型前三名為財經企管、小說和心靈勵志。

亞太電Gt TV強攻5G娛樂市場，積極攜手內容商與平台商推出4K多視角直播影音串流服務，並不定期上架電影、動畫、韓劇等，提供用戶優質的影音娛樂饗宴，亞太電表示，Gt TV今年春節期間流量較去年同期成長兩成，會員數也增加三成。

另外，亞太電數位門市貼近觀察並聆聽消費者的聲音，持續最佳化線上申辦流程，領先業界首創「立碼驗」功能，透過便利商店KIOSK智慧機台即可進行身分驗證，並透過宅配或全家、萊爾富購卡，連假期間24小時都可以申辦門號，最快10分鐘就能完成開通，在防疫期間更可大幅減少人際接觸風險。

(時報資訊)