今（3）日台股開盤反彈，開16030.48點，漲86點，晶圓雙雄基本持平，台積電609元、聯電52.1元，跌 0.8元。

美股2日亦是呈現跌勢，道瓊指數跌近144點，台積電ADR亦跌3.13美元，跌幅逾2.4%，費城半導體指數跌98.17點或3.1%，科技股恐走一波修正，已見跡象。

台股2日開盤一度大漲300點，但隨著賣壓出籠後走低，收盤時收15,946點。在外資與自營商均站賣方之際，投信小買2.26億元，官股券商更擴大買超力道至25.4億元，且已是連2買。專家認為，整體籌碼面上中性格局，但在技術面上，目前上檔短頭部形成，短線續測月線支撐，預期台股將呈現大區間震盪格局。

技術面台股2日開高走低，目前上檔短頭部形成，短線續測月線支撐，因此預期台股將呈現大區間震盪格局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，外資對台股現貨仍維持保守心態，因此，從外資對期現貨的動向來看，雖在期貨顯露谷底彈升之跡，但是否正式轉為偏多操作，由今日台股開盤的表現可以看出跡象。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選呈現中性，整體籌碼面中性格局。

據《工商時報》報導，綜合法人、投資專家看法，台股目前技術面轉弱、外資保守、指標股疲弱被視為三大利空主因，但美股月線有撐、台股成交量萎縮與國內外經濟走在復甦軌道，是專家口中較好的現象。隨經濟復甦，中長線仍看好台股，靜待指標股台積電止穩，將重啟攻勢。

(中時新聞網)