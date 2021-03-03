看好AR／VR應用商機，聯強（2347）3日攜手全球第一大空拍機大廠DJI（大疆創新），舉辦最新一代「沉浸式飛行無人機 DJI FPV」產品發表會。

DJI挾著長期在空拍機領域累積的研發技術，整合功能強大的AR/VR穿戴應用，成功研發出新一代「沉浸式飛行無人機」，大幅突破空拍機的使用經驗，讓使用者在進行空拍時，彷彿齊柏林「看見台灣」或翱翔飛行俯視大地的「沉浸式體驗」，為空拍機市場創下新的里程碑。

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致所有實體活動都受到影響，加速AR／VR智慧穿戴產品應用商機，並吸引全球科技巨頭加大投入研發。市場預期VR與AR產業蓬勃發展，並預言2020將是催化AR／VR產品爆發「沉浸式體驗商機」的元年。

DJI率先推出結合AR／VR的「沉浸式飛行無人機 DJI FPV」，除吸引眾多空拍機玩家到場體驗外，亦讓市場對AR/VR的應用產生高度期待。

聯強看好穿戴式裝置與應用商機，積極結合各大AR／VR廠家，推廣AR／VR應用，包括HTC VIVE由聯強代理，並提供客戶專人到府安裝體驗服務，微軟重量級產品Hololens亦由聯強獨家代理，目前逐步應用於企業生產研發、遠距醫療、電競娛樂應用等。DJI最新發表的FPV無人機，即採用最新的VR眼鏡，提供使用者以第一人稱視角操作飛行器等應用推廣。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院預估，2020年全球AR／VR裝置出貨量預估會達到512萬台，2021~2022年間受到品牌廠預計推出更多眼鏡式AR／VR裝置的帶動，市場將出現較大幅度成長，預估到2025年將會成長至4,320萬台，2020年至2025年的年複合成長率（CAGR）為53.1％。

預估在2021~2022年間會有更多品牌推出新產品，包括Apple、華為、Samsung等品牌大廠都有可能推出眼鏡式AR/VR裝置，進而帶動市場增長。根據Technavio預估，2020~2024年間，AR／VR市場將成長至1,251.9億美元。

(工商 )