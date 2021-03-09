2021年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」將於本(2021年)年7月1日至3日於台北南港展覽2館展出，本年度推出嶄新展覽型態Medical Taiwan Hybrid，以實體與虛擬並進、線上與線下相互結合的全新展覽概念，突破時空限制，擴增觸及面向，為台灣醫療產業帶來更多跨國商機。

外貿協會表示，Medical Taiwan Hybrid提供多樣化的串聯服務，架起醫療產業的無國界交流的橋樑。搭配不同的加值推廣服務，推出「Basic(基本)」、「Premium(加值)」及「Exclusive(獨家)」三種線上方案，參展廠商能根據需求選擇最合適的參展模式，其中Premium方案包含沉浸式數位型錄，為業者打造3D虛擬專館，創造專屬的展示情境與氛圍，Exclusive方案則安排線上雞尾酒會，聚集生醫業界的創投業者、醫材企業高階主管及通路商，在最短時間內擴大業界人脈網絡。

有賴於嚴密完整的防疫政策、防疫科技及產品、各醫護防疫產品人員及產業人士的努力，台灣在全球的防疫排名始終名列前茅，並能外銷防疫產品，支援全球共同抗疫，顯見台灣的醫療效率與實力。全台唯一的醫療產業採購媒合平台，台灣國際醫療展持續推動台灣醫療外銷發展，實體展參展廠商免費享有Basic線上服務方案，虛擬攤位支援圖片、影片、360度展品展示等功能協助廠商拓銷市場。3月底前報名參加實體展享早鳥9折優惠。

(時報資訊)