英特爾與Google Cloud日前宣布一項合作案，為電信服務商發展電信雲端參考架構與整合式方案，用以加速跨多個網路與邊緣區域的5G佈署。

合作夥伴關係涵蓋3個主要領域如下：一是加速電信服務商佈署具備下一世代基礎設施與硬體的虛擬化無線接取網路（Radio Access Network、RAN）與開放式無線接取網路解決方案的能力。二是建立新的實驗室環境，協助電信服務商開創原生雲端5G網路創新。三是讓電信服務商更容易遞送商業應用至網路邊緣。

Google Cloud副總裁暨網路總經理Shailesh Shukla表示，電信服務商能夠採用原生雲端技術挖掘5G的潛力，以其作為遞送應用至網路邊緣的連接解決方案與商業服務平台。在擴展與電信產業工作之際，我們很高興能夠與英特爾共同合作，協助客戶計畫，測試與佈署所需的技術與基礎設施，藉以加速消費端與企業使用案例的原生雲端5G交付時程。

這項合作案代表著英特爾透過軟體定義、敏捷性，與可擴展的基礎設施，協助5G網路轉型過程的另個重要腳步。英特爾與Google Cloud的電信雲端參考架構與整合式解決方案，將幫助電信服務商實作多雲架構，進一步加速擴展網路與邊緣佈署。

此步驟將橫跨零售、製造、健康照護等多個產業領域，為釋放5G、邊緣運算、人工智慧全部潛力的必要關鍵，英特爾副總裁暨網路平台事業部總經理Dan Rodriguez表示，5G推動了下一波的網路轉型，更加速驅動朝向原生雲端技術的轉換。隨著電信服務商建立起5G網路基礎設施，我們與Google以及更廣大生態系的努力之下，將協助他們為正在興起的5G與邊緣運算使用案例，提供敏捷、可擴展的解決方案。

(工商 )