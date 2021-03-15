統計最近一周整體固定收益型ETF淨流出2.4億美元，為近年來第二度單周淨流出，以新興市場固定收益型ETF淨流出6.3億最多，其次為新興市場當地貨幣及歐洲固定收益型ETF各遭淨流出1.5億美元，但全球及美國固定收益型ETF仍分別獲淨流入2.6億及1.7億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債近一周淨流出4.4億美元，為自去年11月底以來的首度淨流出，高收益債ETF連續二周淨流入，金額為5.4億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期成熟經濟體將持續推動刺激政策，包括貨幣和財政政策，提供市場充足流動性。經濟好轉的預期，也反映美債殖利率走揚的表現，增添固定資產的操作難度，現階段採取股優於債的策略。

愛德華．波克認為，看好去年表現落後的類股，可有望在今年轉強，其中能源與金融股相較科技股更具有評價面吸引力，但科技和醫療產業股利有望增加，債券配置出清美國公債、調降評價面趨於合理的投資級債，精選高收益債的投資機會。

(工商 )