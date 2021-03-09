美已秘密試飛第6代戰機驗證機

中國大陸專家說，美國空軍滿心想要徹底改造，並加速研製未來戰機的方式，而這可能促使北京快馬加鞭，加強規劃下一代戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，一名熟知解放軍下一代戰機計畫的消息人士說，中方戰機設計人員密切關注美方所透露的任何「下世代空優」（NGAD）戰機計畫訊息。要是「下世代空優」戰機計畫落實，將建立先進戰機，感測器與武器組成的網路，由戰機和自動化無人機並肩作戰，而不是單打獨鬥。

這位要求匿名的消息人士指出，中方也打算研製下一代戰機，也就是所謂的「背景機」，但至今只針對空軍，而不是海軍。他說，由於缺乏檢討標準和相關參數，一直有研製「背景機」的疑慮。

而美國已宣布，將分別針對空軍研製「下世代空優」戰機，而為海軍研製F/A-XX艦載戰機，以汰換F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機。

美國空軍去年9月透露，已試飛「下世代空優」全尺寸驗證戰機。而2016年公開的「2030年空優飛行計畫」（Air Superiority 2030 Flight Plan）顯示，為了維持美國空軍的技術優勢，美方承包商至少打造了兩款6代戰機。

美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令凱利（Mark Kelly）上周在美國空軍協會的座談會中強調，如果要和北京競爭，他們就需要有下一代空優戰機。

解放軍第6代戰機

而北京軍事觀察員周晨明指出，中方戰機設計人員會很歡迎美國空軍加速推出「下世代空優」戰機。「在決定新戰機的方向前，中國設計人員應該弄清對手戰機，尤其是美國的參數，其中包括它們的作戰航程、速度、飛行高度，還有其他纏鬥戰力等，以作為基本參考。」

周晨明說，解放軍最先進的殲-20隱形戰機能順利研製，正是由於根據美國對手的F-22「猛禽」（Raptor）戰機來設計。

F-22早在2005年服役，而殲-20則在2011年首飛，並於2017年正式服役。不過，中方一直無法打造出為殲-20量身設計的渦扇-15發動機，至今應該還在用俄製的AL-31F，還有並非純自製的渦扇-10C發動機。

美國空軍戰爭學院（US Air War College）戰機專家伯吉斯（Steve Burgess）說，「下世代空優」專案目標在為2020年代開發新戰機，以近一步鞏固美軍身為全球龍頭的地位，並拉大和中方的差距。他指出，發動機設計問題將繼續拖住中方研製下一代戰機的腳步，並認為對方的技術仍無法威脅美國。

然而，香港軍事評論員宋忠平說，就資金而言，和有嚴格預算審議流程的美國相較，中國的國防產業比美方更有特殊優勢。他強調，拜美國增加預算，升高壓力之賜，促使中國領導階層也投入一切資源，並動員所有的人力，以強化國內的國防產業。

(中時新聞網)