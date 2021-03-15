中國駐美國大使崔天凱在《南華早報》網發表題為《確保愛國者治港，穩固一國兩制》的署名文章，他稱，在「愛國者」界定上，決不是要搞「清一色」，「只要愛國，即使持有不同政見，我們也能包容。」

近日，中國十三屆全國人大會議就完善香港特別行政區選舉制度作出了決定。

崔天凱說，這一舉措的核心意義是從制度上確保「愛國者治港」，保障「一國兩制」實踐行穩致遠。他說，很多人對完善香港選舉制度中強調「愛國者治港」原則有關切，「恕我對此不能理解」。

他問，愛國難道不是一個國家每個公民最樸素的情感和最起碼的素質嗎？更遑論公職人員了，把香港的管治權交到愛國者手里，有何問題？

他再反問，近幾年來特別是2019年「修例風波」以來，一些勢力透過各類選舉進入特區治理架構，利用這些平台或公職身份進行反中亂港活動，他們甚至預謀通過選舉掌控立法會主導權、奪取香港管治權，「如果這發生在美國，大家會做何反應呢？不久前這裡發生的事已經給了我們答案。」

至於對「愛國者」的界定，崔天凱說，決不是要搞「清一色」，愛國者的範圍過去是、現在是、將來也是廣泛的，「只要愛國，即使持有不同政見，我們也能包容」。

他又指，「一國兩制」會被動搖的說法就更沒有道理，完善選舉制度不是否定和放棄一國兩制，而正是要回歸一國兩制的初心，確保其在正確方向上向前發展。

他稱，「禍兮福之所倚，香港會在矯枉糾偏中由亂至治」，期待如《獅子山下》歌中吟唱那樣，大家「理想一起去追」，締造更多不朽香江名句。

(旺報 )