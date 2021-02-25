24日晚美股低開高收，道指創新高，納指亦彈近1％，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）重申美國通膨無升溫風險。港股24日急跌914點後，25日反彈逾300點重上三萬點關，但未能重返10天線。

恒指高開455點，即返廿天線（約29,749點），25日開市後升幅曾縮至114點，見29,833點全日低，之後回勇，中午急漲638點。恒指午後初段漲破25日早高位，曾飆升734點，高見30,453點，稍漲破10天線（30,402點）後回順，收市僅升355點，漲幅為1.2％，報30,074點。大市全日成交額達2,568.02億港元。

國企指數報11,717點，升207點，漲幅為1.8％。恒生科指漲135點，漲幅為1.45％，報9,496點，終止五日累跌14.5％頹勢。

個股方面，騰訊漲0.7％，報691.5港元，成交額為168.28億港元。成交第二大是24日受加印花稅而重創的港交所，跌1.8％，報500港元。華潤置地急漲11.2％，為表現最好藍籌。百威亞太收市跌7.4％，藍籌中表現最差。

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