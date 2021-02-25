二戰遺址「石頭營」種電爭議，經枋寮居民長達4個月陳情抗議後，至今風波未平，立委陳椒華25日到場現勘，發現業者疑有過度開發行為，要求待文資調查確認後再進行第2期工程，而現場也再度聚集數十民眾拉布條怒喊「停工」！

陳椒華指出，她自去年11月接獲枋寮居民陳情「石頭營種電」後，雖積極給予協助，但仍民怨四起，居民無不擔心待文資調查完後、石頭營也破壞完了，因此除在第2會期要求經濟部、環保署等相關單位針對光電開發程序的生態、文資審議評估政策進行檢討外，也邀集其等到場現勘，了解第一線狀況。

二戰遺址「石頭營」種電爭議，經枋寮居民長達4個月陳情抗議後，至今風波未平，立委陳椒華25日現勘的同時，數十民眾也再度到場拉布條怒喊「停工」。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議，經枋寮居民長達4個月陳情抗議後，至今風波未平，立委陳椒華25日現勘的同時，數十民眾也再度到場拉布條怒喊「停工」。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議，經枋寮居民長達4個月陳情抗議後，至今風波未平，立委陳椒華25日現勘的同時，數十民眾也再度到場拉布條怒喊「停工」。（謝佳潾攝）

而現勘過程中，陳椒華發現業者疑有過度開發行為，如山坡上開道路、山頂裸露等，因此將調查是否違反水土保持計畫，並要求確認水保計畫通過、完成文化資產調查確認不影響文資的範圍後，第2期工程才能動工。

「停工！」在現勘的同時，數十居民再度到場拉布條抗議、怒喊4個月來不變的立場，他們不反對光電，但堅決反對在不對的地方種電，石頭營具有獨特的生態環境及歷史文化資產，完全不適合蓋光電廠，也沒有光電與遺址共生共存的事情。

居民質疑，屏縣府早知石頭營是二戰遺址，為何至今未依文資法要求業者停工並展開調查，反而縱容施工，縣府立場明顯偏頗業者，所以強烈建議調查石頭營的工作應由中央文化部代為執行，才有公平公正可言。對此，也獲陳椒華認同。

居民還痛斥，這場現勘連文化部都派人來，但卻不見縣府文資所的人，難道是做錯事心虛？對此，文資所表示，因另有行程，無法加派人力出席，但文資調查工作未怠慢，預計3月底有初步結果。而業者則再次澄清，工程未違反水保法，且涉及文資調查的管制區已停工。

(中時 )