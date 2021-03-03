牛年台股最高來到16579點位置後，由於國際股市走弱引發部分賣壓出籠，大盤回測月線關卡。如今時序進入3月，3月上旬是2月營收公布期，由於2月工作天數較短，通常會與元月合併來觀察。觀察重點在於跟去年前2月，還有去年未2月來比較，一個是看今年成長性，一個則看季度的成長性，主要方向在於缺貨漲價概念股的相關業績有無隨之成長，當中以半導體族群為指標。

近二個月來提到半導體晶圓代工產能吃緊情況持續，原因在於需求大幅增加而供給增加不足。由於產能不足，IC設計業者僅能接受代工業者的調價，連帶相關晶片報價也隨之走揚。對於IC設計族群而言，只要缺貨漲價題材還在，資金就不會全數撤出，後續尚有上漲空間，如電源管理IC的致新、茂達；驅動 IC的聯詠、矽創、瑞鼎；觸控 IC的敦泰；MCU的松翰、盛群等業者今年後勢仍看好。

近日值得追蹤的是由於美國德州大雪造成當地恩智浦及英飛凌等IDM廠的晶圓廠生產線一度停擺，車用晶片供給缺口擴大，IDM廠已採取加價急單方式擴大下單，這讓晶圓代工產能吃緊的情況變得嚴重，甚至出現外溢效應。目前不僅晶圓代工廠火熱，後段封測廠打線封裝訂單也升溫，龍頭日月光投控傳出相關訂單已滿到年底，而同屬封測的超豐、欣銓等營運也可留意。

這一次車用晶片會缺貨，真正的原因在於汽車電子化程度越來越高，每輛車內含車用半導體需求量隨之增加，數量當然比過去明顯提升。只是過去車廠多奉行Just in Time(即時生產)的生產與庫存管理模式，對於庫存意識不高，這次明顯受到考驗，接下來拉高適度的庫存量勢在必行，所以即便吃緊情況解除，未來還有補庫存的需求，故還有一段可供操作的時間。

後續可留意的是汽車電子化程度增加，伴隨著是市場規模的放大，故車用電子業者也可留意，如毫米波雷達系統業者─為升在美國市場傳出好消息，以及切入電動車、成果漸現的大同、精英、凡甲等都可進一步觀察。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)