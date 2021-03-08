近日美國十年期公債殖利率彈升至1.5％，創一年多新高，拖累美股有明顯性的修正，台股也受到波及。許多投資人擔心股市是否將由多轉空。施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，事實上，根據我們近期的接觸，不論是指標型的大企業還是外資券商，對今年的台股展望都一樣樂觀。近期的回檔，判斷是短期的技術性修正。

從經濟基本面來看，今年美國、歐洲經濟成長率都在4％～6％，台灣預期也有4％；至於資金面，美國聯準會(Fed)已宣稱不會縮減購債規模，台商回流的資金也仍舊持續。建議在股票配置上可以聚焦在將落後補漲的產業，如塑化、鐵礦砂等原物料；而十年期公債殖利率彈升也有利於金融股。除此之外，半導體、電動車還是我們持續看好的產業。

詹祖光指出，美國十年期公債殖利率彈升至1.5％，美股有明顯修正，台股跟著受災。但從幾方面來看，我們認為它對股市的影響並不大，比較像是市場雜音。

第一，殖利率上升與股市下跌之間的相關性，不如美國聯準會減少購債或升息與股市表現的相關性來得高。所以殖利率彈升要再加上美國聯準會資金收縮，才需要對股市謹慎。

第二，殖利率彈升還要細看短期利率、長期利率的走勢。目前還是短期利率低於長期利率的正斜率，表示市場對未來經濟復甦有信心。負斜率則代表短期利率比長期利率高，短期資金動能耗竭、長期經濟保守，之後股市就會呈現比較大的修正。

第三，過去十年期公債殖利率創新高後，通常會領先股市反應。2000年1月公債殖利率漲到6％以上，三個月之後股市開始下跌；2007年6月，公債殖利率漲到5.2％，10月股價便開始下跌。由過去這兩次歷史經驗來看，殖利率需要彈到很高的水準，且之後股市過了3～5個月才會正式下跌，表示投資人還有幾個月可以反應。

股市上漲最重要的因素是經濟基本面和資金面。從基本面來看，現在市場預估美國GDP成長6％、歐洲4％以上，台灣也有4％。資金面而言，美國聯準會已表示不會縮減購債，現在公債跌只是反映沒有擴大購債，看起來資金供給成長率比較弱，但資金動能弱不代表股市會跌。這一波回檔比較像是漲多的技術性拉回，預期不至於由多頭變空頭。

詹祖光指出，隨著今年經濟復甦，建議可以調整投資組合至循環性產業。塑化、鋼鐵、鐵礦砂等原物料的表現都不錯。而十年期公債殖利率彈升對金融股有利，金融股也是過去兩年賣超非常多的領域，有機會落後補漲，很多企業的殖利率都有5％以上，不妨趁機入市。

至於創新型產業如電動車還是持續看好，預估未來三年電動車會跌到比汽油車還便宜，電動車又不會造成空氣污染，所以市場成長應該會非常迅速。另外像是自動駕駛、輔助駕駛等功能也會愈來愈完整，相關應用也會成長，這個趨勢不是五年、十年，而是很快就會發生。我們也同樣看好半導體相關產業，而各類晶片的缺貨狀況仍然很嚴重，因為要擴廠並不容易，通常要一年半至兩年前就做準備。而需求大增的情況下、預期缺貨的情況應該仍會持續今年一整年，甚或到明年。

在最近法說會當中，許多龍頭企業對今年市場展望都相當樂觀，因此投資人也無需對股市悲觀。現在看不太到對股市有很大衝擊的可能，惟須注意今年表現相對比較不好的可能是電信業，未來5G主要應用在無人車、自動化工廠等，在真正廣泛性的應用尚未開始前，獲利可能有限。另外一個可能的風險是原物料上漲，若轉嫁消費者就會帶來通膨隱憂。

(工商 )