實體經濟有如春暖花開，財政部9日公布2月出口值為277.9億美元、創下歷年同月新高水準，年增率為9.7％，為連續八個月正成長；累計前2月出口620.6億美元，年增23.2％。

財政部表示，因應5G應用升溫、遠距商機不減、各國對台積電晶片需求旺盛，還有面板大廠產能滿載，傳產貨品需求回升。財政部認為，2月出口成長率約一成、較1月出口成長率三成有所收斂，主要是春節影響單月工作天數年減四天，但仍維持正成長態勢，呈現連八紅。

財政部觀察我國年初出口爆發性成長態勢，加上電子業利多不斷，包括晶圓代工、車用電子、封測廠等產業多在春節前加班趕工，甚至有業者產能滿載、接單接到六月，這也間接反映在製造業景氣部分。

根據台灣經濟研究院最新統計，隨著各國疫苗陸續施打，全球經濟逐步回穩，加上台灣製造業表現穩健，一月製造業景氣燈號從平穩綠燈（13.43分）邁向揚升指標的黃紅燈（16.79分），為十年來首度亮出黃紅燈，可看出廠商態度。

另外，我國廠商在生產一般貨品時往往會用到農工原料、生產晶圓則會用到產製的資本設備，從進出口統計來看，近幾個月兩大貨類進口值都有正成長表現，顯見廠商積極備料生產情況。

(工商 )