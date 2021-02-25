全球各國加速新冠肺炎疫苗施打，使年底邊境管制鬆綁預期增溫。觀光類股近期重獲資金關愛，指數上攻力道轉強，今（24）日續開高穩揚2.38％至105.67點，終場上漲1.84％、收於105.11點，創2019年7月底以來逾1年半高點，領漲盤面各類股。

其中，連鎖餐飲集團豆府(2752)及雅茗-KY(2726)、旅遊股易飛網(2734)、飯店業者洛碁(8077)放量強攻漲停，燦星旅(2719)及王品(2727)分別飆升8.62％、7.88％，美食-KY(2723)及山富(2743)分別勁揚5.8％、4.55％，六角(2732)上漲3.27％，表現明顯強勢。

隨著新冠肺炎疫苗開始施打，各國確診病例增加速度普遍趨緩，全球各國陸續加速施打疫苗，希望在夏季前抑制疫情，並開始發放「疫苗護照」，提前為開放國際旅遊暖身，疫情趨緩後的「報復性旅遊」爆發力道可期。

而國內由於疫情控制得宜，內需消費持續熱絡，由於今年年菜需求顯著提升、春節連假圍爐聚餐商機可期，加上去年同期開始遭逢疫情衝擊，比較基期較低，餐飲股2月營收及上半年營運成長動能可期，營運轉佳題材亦使餐飲股近期股價漲勢再起。

(時報資訊)