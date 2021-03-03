美國科技股昨夜再遭空襲，拖累台股科技股走弱，資金轉進傳產族群，鋼鐵類股受惠國際鐵礦及廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，鋼價獲有力支撐，今日頗受多頭青睞，盤初由中鴻(2014)快攻逾6%領軍喊衝，帶動威致(2028)大漲逾4.5%，大成鋼(2027)、海光(2038)、運錩(2069)、豐興(2015)、佳大(2033)、燁輝(2023)、東和鋼鐵(2006)等也紛紛跟漲2~3%不等，表現強於大盤。

受到國際廢鋼原料行情持續攀升影響，豐興昨日開出的本周盤價，廢鋼每公噸大漲500元、鋼筋大漲400元，漲幅約4.85％和2.09％，此為豐興連三周調漲價格，市場並預期海光、威致等也可望隨之調漲，今日相關個股紛紛走揚，豐興、威致、海光並挑戰收復5日線。

中鴻首季受惠國際鋼市暢旺，且鋼價續俏，預期單季營運續旺，且歐美經濟復甦加快、各國陸續施打疫苖，若整體經濟情勢好轉，鋼材需求成長可期，因此目前看來第二季鋼市前景仍樂觀期待。股價方面，中鴻股價於1月6日盤中登上18.85元波段高峰後，開始回落，最低探至13.1元，牛年開紅盤後多頭積極爬升，今日盤初挾量登上18.4元，離前高已不遠。

分析師指出，此波鋼鐵漲潮，從最上端的鐵礦價格進到九年新高，激勵中鋼已連3月漲價，預期越南河靜鋼廠將再有調漲行情，市況續熱有助鋼鐵股股價走勢，其中，具題材的中鴻、燁輝、燁興(2007)等中長期投資價值浮現，可多關注。

(時報資訊)