終端需求強勁，全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)及健鼎(3044)上半年營運看好，臻鼎-KY及健鼎均表示，目前終端客戶需求強勁，不僅未見砍單，部分產品訂單能見度已達第2季，雖然因銅箔供不應求致使銅箔基板交期延長，今年第1季及上半年仍可望優於去年同期。

記憶體、車用電子市場需求強勁，且伺服器及5G基站訂單回流，加上Mini-LED及5G新款手機等出貨逐步放量，電子產業罕見第1季淡季卻有去年第4季旺季水準，原已供不應求的上游材料如：銅箔、玻纖等供給更加吃緊，連帶銅箔基板也供不應求漲聲不斷。

儘管去年全球新冠肺炎疫情延燒，臻鼎-KY及健鼎在逆境中營運創下歷年新高，臻鼎-KY去年第4季合併營收為551.89億元，季增72.06%，創下單季歷史新高，2020年合併營收1312.69億元，年成長9.19%，創下歷年新高。

健鼎109年合併營收為555.48億元，年增2%，創下歷年新高，營業毛利為111.5億元，年減1%，營業淨利為65.74億元，年減2.9%，營業淨利率為11.84%，年減0.59個百分點，稅後盈餘為61.25億元，年增1.5%，創下歷史新高，每股盈餘為11.65元。

由於客戶訂單強勁，臻鼎-KY及健鼎第1季營運維持高檔，其中健鼎1月合併營收上衝至58.16億元，月增10.4%，年增45.5%，創下單月歷史新高；由於汽車及記憶體相關需求強勁，若農曆年後員工返廠順利，健鼎預估，第1季合併營收有望挑戰歷年同期新高。

臻鼎-KY自結1月合併營收為103.22億元，年成長54.14%，在Mini-LED等新產品開始出貨，臻鼎-KY預估，今年第1季及上半年營運均將優於去年同期，全年業績也會比去年好。

(時報資訊)