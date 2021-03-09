連鎖餐飲集團揚秦(2755)雖受春節連假、營業天數減少影響，2021年2月合併營收仍維持年成長、續創同期新高。由於「麥味登」及「炸雞大獅」門市穩健增加，且預約加盟反應熱烈，公司看好展店動能將在第二季爆發，後市營運門市家數拓展可期。

揚秦公布2021年2月自結合併營收1.08億元，雖較1月1.34億元新高減少達19.23％，降至近11月低點，仍較去年同期仍較去年同期1.03億元成長4.85％，續創同期新高。累計前2月合併營收2.43億元，較去年同期2.19億元成長達11.26％，亦續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，因適逢農曆春節長假、受營業天數減少影響，2月商品買賣營收量能稍減。不過，春節前後通常為創業與展店準備期，展店動能將蓄積於第二季爆發，即使2月營收下滑，但仍能維持穩定年成長。

揚秦以「麥味登」連鎖加盟早午餐品牌為主體，截至2月底門市已達484家，去年第四季開放國內加盟的台式炸雞品牌「炸雞大獅」，截至2月底海內外門市則突破43家，均較1月底的487家、40家持續穩定增加。

展望後市，揚秦指出，2月19～22日舉行的2021台北國際連鎖加盟大展春季展，揚秦以「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌連袂參展，即便疫情影響整體產業，但雙品牌預約加盟卻依然反應熱烈，後市營運店數拓展可期。

揚秦表示，「麥味登」3月將推行新菜單，依不同時段調整商品內容，菜單新增以「握、撕、咬」創意新吃法的握蛋捲餅系列，以「厚、濃、香」為主打特色的3公分布里歐皇厚吐司系列，以及時下注重健康族群喜愛的「高纖、高蛋白、低熱量」的輕食尚餐系列等。

而「炸雞大獅」慶祝全台門市突破20家，亦將分別於3月19及20日舉辦「臻寶炸雞套餐」買一送一的快閃酬賓活動，以持續帶動品牌活躍度。揚秦盼以「麥味登」及「炸雞大獅」雙引擎驅動集團營運持續成長，目標年底分別達1000家及100家。

(時報資訊)