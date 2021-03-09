車用及5G需求強勁，導線架廠-順德(2351)訂單能見度已達下半年，順德表示，目前車用半導體訂單很滿，今年業績可望遠優於去年。

半導體市況熱，且全球車市復甦，加上車用電子滲透率提升，導線架自去年下半年呈現供給吃緊，近期更因市場需求強勁嚴重供不應求，讓順德業績自去年第3季業績回神，去年第4季逐漸恢復正常，並可望一路旺至今年下半年。

順德去年第4季合併營收為23.3億元，營業毛利為4.22億元，營業淨利為2.33億元，稅後盈餘為1.39億元，為108年第2季以後新高，單季每股盈餘為0.76元；累計109年合併營收為84.5億元，營業毛利為13.32億元，營業淨利為6.01億元，稅前盈餘為5.14億元，稅後盈餘為3.49億元，每股盈餘為1.92元。

順德董事會決議每股配息1.8元。

受惠於車用半導體市況火熱，順德前2月合併營收為15.71億元，年成長28.39%，順德表示，目前車用半導體訂單很滿，訂單能見度已達下半年，今年業績可望遠優於去年。

(時報資訊)