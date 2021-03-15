達方(8163)公布2020年財報，2020年稅後盈餘為9.04億元，年成長0.4%，每股盈餘為3.23元，公司董事會亦決議每股配息2.5元。

達方今天舉行線上法說會，儘管有新冠肺炎疫情干擾，在鍵盤及綠能產品皆有不錯成長下，達方業績自去年第2季重回成長軌道，並逐季成長至第4季，去年第4季合併營收為64億元，季增4.7%，年成長24.4%，營業毛利為11.15億元，季增4.7%，年成長17.5%，單季合併毛利率為17.4%，與第3季持平，年減1個百分點，營業淨利為3.61億元，季增6.7%，年成長33.8%，營業淨利率為5.6%，季增0.1個百分點，年增0.4個百分點，稅後盈餘為2.73億元，季減3%，年成長18.2%，單季每股盈餘為0.98元；累計2020年合併營收為223.5億元，年成長16.8%，營業毛利為38.58億元，年成長8.9%，合併毛利率為17.3%，年減1.2個百分點，營業淨利為11.34億元，年成長6.6%，營業淨利率為5.1%，年減0.5個百分點，稅後盈餘為9.04億元，年成長0.4%，每股盈餘為3.23元。

達方董事會決議每股配息2.5元，以今天收盤價46.1元來估算，殖息率約5.42%。

(時報資訊)