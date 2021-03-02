美股收紅，那指大漲，台股危機警報暫除，2日開高174.07點，台積電(2330)以621元開盤、上漲15元 市值重回16兆，神山穩軍心，類股普漲，早盤油電、玻陶、觀光前期強勢股承受賣壓，電子股中以半導體、零組件、其他電子最為搶眼。矽力-KY(6415)業績有亮點，獲外資調升目標價至3500元，股后趕路，盤中最高來到2900元；大立光(3008)觸底反彈，回到3400元，依然坐穩股王寶座。可惜目前外資動向不明，投資人有所顧忌，午盤過後漲勢一路縮水，終場多方守不住，收跌6.92點，為15946.88點。今日外資(不含外資自營商)賣超67.8349億元，投信買超2.5025億元，自營商賣超54.637億元，三大法人賣超119.96億元。

台股開盤、收盤兩樣情，一早IC設計多頭強強滾，造紙族群熱絡，航空股受惠運價上漲、疫後解封商機量價齊揚，貨櫃三雄同步走高。可惜歡樂氣氛只維持半場，午盤過後隨著亞股不振，台股一路拉回，終場由漲轉跌，未能收復上周五失地。航運股開盤受惠運價上漲、疫後解封商機，量價齊揚，華航(2610)早盤寫下5年來新高；海運的貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)均有2%以上漲幅，隨著大盤轉弱，陽明一度打入跌停，萬海轉弱下挫半根跌停板，長榮航(2618)、長榮跌逾3%。盤面上僅靠電機、塑膠、食品、半導體類股抗跌收紅。上市漲幅前列個股有：中鋼構(2013)、為升(2231)、吉祥全(2491)、晟鈦(3229)、矽創(8016)、泰福-KY(6541)、鈞興-KY(4571)、昶和(1468)、立德(3058)，中小型股佔大數。上櫃方面，鈺創(5351)、洛碁(8077)、均華(6640)、李洲(3066)、立康(6242)、類比科(3438)等位居前列。

上周外資在集中市場累計賣超高達938.45億元，統計今年以來，外資累計賣超金額擴大至1,931.65億元。外資前一交易日創史上最大賣超，市場驚魂未定，今日台股前半場大漲反而提供投資者逢高出脫機會，使得萬六未能保住，跳空缺口再擴大，5日RSI為37.95，10日RSI為49.01，9日K值為40.83，9日D值為62.39，20日乖離率為0.02。今日外資續賣超台股，權值股難有起色，台積電盤中高點來到622元，但漲勢收斂收盤僅上漲3元，為609元；聯發科漲0.45%，勉強收在9字頭；大立光上漲1.52%，相對強勢，收3345元；鴻海電動車題材略為退燒，以112元收平盤。

3月首個交易日，因美股轉強台股早盤大漲300點，然而權值股未有像樣轉強，多方氣勢虎頭蛇尾，反彈漲點全數吐回，還倒貼以下跌6.92點作收。外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場維持對作，外資在現貨市場是賣超，期貨淨空單水位也維持在高檔，雖然投信、政府基金持續加碼，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，籌碼面中性偏空。接下來上市櫃公司將公布2月營收及2020年財報業績，在盤勢震盪整理之際，先緊盯基本面實質業績變化個股。國外方面，美債殖利率變化與2月就業報告數據將成投資人聚焦議題。

(時報資訊)