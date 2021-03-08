金管會公布外資進出最新統計，由於適逢農曆春節、台股休市日長達11天，外資2021年2月轉為淨匯出約0.21億美元（約新台幣5.87億元），終止連4月大量淨匯入，累計淨匯入金額略降至2134.24億美元（約新台幣5.96兆元）。

金管會統計，外資2月淨匯出約0.21億美元，其中一般外資淨匯出約0.27億美元、陸資淨匯入約0.06億美元。累計前2月淨匯入約48.79億美元，其中一般外資淨匯入約48.84億美元、陸資淨匯出約0.05億美元。

外資去年資金操作幅度波動加劇，雖然全年淨匯出約50.54億美元，但自去年10月起連4月淨匯入，且單月淨匯入金額達20.64～58.88億美元。2月雖終止淨匯入態勢，但僅微幅淨匯出0.21億美元，變動幅度為2016年9月以來最小，可謂大致按兵不動。

而外資2月持續出脫台股、合計賣超878.96億元，其中對上市股票續賣超789.29億元，對上櫃股票亦反手賣超89.67億元。累計前2月合計賣超台股擴大至1822.01億元，其中對上市股票賣超擴大至1837.4億元，對上櫃股票買超幅度則縮水至15.39億元。

(時報資訊)