美國長債利率上升對市場的衝擊仍在進行，不過亞股上周的反應已經明顯收斂，無論是外資對股市的買賣動態，還是亞洲各主要股市在上週的指數表現，都較前週出現更明顯改善，其中外資對東北亞股市的淨流出已明顯減少，對印度與部分東南亞股市甚至還出現淨流入，即使從全球範圍來看，包含新興亞洲在內的整體新興市場股票基金，在上周仍呈現資金淨流入的狀態。

根據統計，上周外資對東北亞股市仍持續賣超，但對大陸股市的賣超金額已明顯縮小到1.29億美元，對台股與韓股的賣超金額，也分別收斂到27.85億美元與11.16億美元，可見美國長債利率與通膨預期的上升，對估值過高的科技股仍帶來賣超壓力。

相較於東北亞股市，屬於價值型股市的東協與印度則出現另一番局面，上週股市全數收紅。長債利率上升對以金融、工業、能源與消費觀光來說的印度與東協股市來說則是利多；例如印度股市在上週就逆勢吸金9.97億美元，高居亞股之冠，帶動股市上漲2.65％。此外，泰國股市在上週也獲外資買超2.16億美元，股市更上漲了3.16％；儘管外資對印尼、馬來西亞、菲律賓與越南等地的資金布局有進有出，但上週這四地的股市也分別上漲0.27％、1.41％、1.27％與0.01％。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，根據歷史經驗，近期長債殖利率上升代表市場看好未來經濟前景，所以美股與美國十年期公債殖利率之間的變化係數呈現正相關；另一方面，長期利率上升對金融與銀行股反而較有幫助，對與景氣連動度較大的工業、能源等類股也是利多，所以儘管科技股目前仍因估值過高而面臨修正，但對整體股市在未來中、長線的表現仍然樂觀。

林雅慧指出，原本市場對今年底的利率預期大約是1.6％，但經過這一輪的反應，市場已經預期今年底到明年初，美國十年期公債殖利率有可能站上1.8％～2％附近，但美國目前距離充分就業仍相當遙遠，因此由就業與薪資增加所引發的通膨並不存在，美國聯準會也不會因此提早改變寬鬆決策路線，因此對投資人來說，現在的市場震盪反而是中、長線加碼的機會。

林雅慧表示，亞洲各主要股市由於產業分布特性的關係，東北亞與東南亞有較大的落差，但由於美國長期利率上揚，也替股市創造了資產輪動的效應，因此對亞股投資者來說，現階段採用區域型的策略配置，反而較有機會掌握類股輪動的效應。

摩根中國A股型產品經理張致寧分析，市場短線的震盪並無損於亞洲長期的發展趨勢，特別是大陸。現在兩會剛開幕，預期大會工作報告將在既有「十四五」的規劃上，更加聚焦在擴大內需、科技創新與節能減碳等發展主軸，顯見大陸的消費、科技、新能源等新興戰略產業仍受政策支持，具長期增長的機會。

張致寧指出，根據過往經驗，在兩會結束之後，大陸股市無論A股、H股均受惠政策效應而有所表現，特別在有五年規劃的年度表現尤佳；而今年為十四五規劃的初始年度，預期政策維穩力度仍將有利股市表現。

(工商 )