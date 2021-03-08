由台灣指數公司與韓國交易所指數部門共同設計編製「台韓資訊科技指數」，近來表現亮眼，統計至今年2月底指數資料，以「台韓資訊科技指數」含現金股利再投資的「報酬指數」計算，近三個月上漲24.3％、近六個月上漲43.4％、近1年上漲68.1％，且該報酬指數自2017年9月發布後大漲95.1％，幾乎翻倍。

台灣指數公司指出，台灣由於防疫有成，資本市場展現強勁韌性，加權股價指數於去年7月突破歷史高點後，屢創新高；在證交所國際連結政策之台韓合作推動下，「台韓資訊科技指數」，亦表現亮眼；觀察今年2月底指數資料，以「台韓資訊科技指數」含現金股利再投資的「報酬指數」計算，近三個月、六個月各上漲24.3％、43.4％，近一年上漲68.1％，且自2017年9月發布後上漲95.1％，均超越台灣證交所加權報酬指數與韓國交易所KOSPI 200報酬指數。

目前全球已有兩檔連結此指數之ETF，分別為國泰投信發行的國泰台韓科技（00735）ETF、三星資產管理公司發行的Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier（A298770）ETF，於2018年6月11日在台灣證交所及韓國交易所（KRX）同步掛牌，讓全球投資人能簡易藉此指數參與台韓資訊科技龍頭公司組合的投資。

台灣指數公司表示，「台韓資訊科技指數」聚焦台灣及韓國市場之重要資訊科技產業，挑選極具市場代表性公司，其於各產業中之重要性擴及亞洲甚至全球；指數設計的重要思考點，包括韓國的高資本利得與臺灣的高殖利率之特性。

指數選股範圍，為雙方市場屬於全球行業分類標準（GICS）資訊、通訊類的股票，篩選自由流通量市值大於25億美元，且可作為股票期貨契約交易標的者，指數成分股兼具市場代表性、可投資性與可避險交易等特性。

台韓資訊科技指數成分股檔數不固定；2月底成分股有39檔，其中台灣成分股26檔、權重約54％，韓國成分股13檔、權重約46％。前十大成分股分別為台積電（2330 TT）、Samsung Electronics Co.（005930 KS）、SK Hynix Inc（000600 KS）、聯發科（2454 TT）、鴻海（2317 TT）、NAVER Corp.（035420 KS）、Samsung SDI Co.（006400 KS)、Kakao Corp.（035720 KS）、聯電(2303 TT)及台達電（2308 TT）。

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