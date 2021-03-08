國際股市持續動盪，台股上周回檔近百點，外資持續拋售，晶圓雙雄又成為災區。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超達715.39億元，累計今年初至3月5日止，外資賣超擴大至2,647.04億元。外資總持有股票市值為22兆428.77億元新台幣，占全體上市股票市值的45.64％，較2月26日的22兆2,981.33億元新台幣，減少2,552.56億元。

在個股買賣超部分，友達(2409)居上周外資買超第一大，總計買超58,961張，長榮(2603)居次，買超14,391張，仁寶(2324)買超13,476張排第三。

賣超方面，晶圓雙雄持續遭到調節，聯電(2303)、台積電(2330)分居上周外資賣超前兩大，賣超張數分別為194,181張及63,352張，也是連續兩周賣超最多的個股，新光金(2888)賣超44,939張排第三。

(時報資訊)