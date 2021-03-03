周三美東時間凌晨美股主要指數期貨走高，扭轉了在周二一段交易時段的下挫。

目前道瓊指數期貨漲0.49%，標普500指數期貨漲0.52%，那斯達克100指數期貨漲0.8%。

周二華爾街主要指數回吐了周一急升的部分漲幅，終場道瓊指數下跌143.99點或0.46%，主要受到英特爾下挫2.6%拖累。標普500指數收跌約0.8%。

那斯達克指數表現尤為疲弱，終場重挫約1.7%，臉書、微軟、亞馬遜、蘋果、網飛與谷歌母公司Alphabet等重量級個股全面走跌。

小型股羅素2000指數大跌1.93%。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，在幾乎沒有重大新聞的一天，以及在美國聯準會開會與就業報告等重大事件到來之前，投資人藉此機會將周一強勁反彈的部分獲利入袋，周二表現最差的科技股，就是周一的最大贏家。

Paulsen並表示，整體而言，仍可見到逢低買進的操作，且相當熱絡，儘管這幾天走勢震盪，但標普500指數本周以來仍已上漲1.55%，主要由材料、工業、金融與能源等重啟經濟受惠股帶動。

至於消息面，美國總統拜登周二晚間宣布，到5月底之前，美國將取得足夠的新冠狀病毒疫苗，可供所有美國成年人接種。最新公布的時程，比原先計畫提前了兩個月。疫苗的普及是公認讓美國人重返就業，以及讓經濟持續復甦的關鍵。

美國將在周三上午公布2月民間就業數據，投資人將藉此了解美國就業市場的狀態。根據Dow Jones所做的預測調查，美國2月民間就業估增加22.5萬人，超出1月的新增17.4萬人。

此外，美國最大製酒商Brown-Forman、折扣零售商Dollar Tree與速食連鎖店Wendy's將在周三盤前公布季報。

(時報資訊)