大宗商品價格回落拖累礦業股表現，周二歐洲股市下跌，似乎難以延續前一日創下4個月來最大單日漲幅的氣勢。

周二早盤，泛歐STOXX 600指數下跌0.1%，礦業股大跌1.9%，汽車股跌1%。

大連鐵礦砂期貨價格跌停，下挫了10%，此前中國最大的煉鋼城市唐山祭出污染防制措施，而美元上漲亦使金屬價格受挫。

在英國上市的礦業公司力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP Group）與英美資源集團（Anglo American）股價均跌逾2%，使英國富時100指數承壓。該指數的大宗商品類股占比較大。

儘管1月出口表現意外強勁，但德國DAX指數早盤下跌0.3%，未能延續前一日大漲3.3%，並創下歷史新高的升勢。

德國汽車零件製造大廠大陸集團（Continental AG）宣布集團營收大減12.7%，股價應聲重挫5.1%。

此外，法國CAC 40指數目前下跌0.1%，義大利富時MIB指數漲0.5%，西班牙IBEX 35指數漲0.2%。

(時報資訊)