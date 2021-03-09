看好經濟將從疫情造成的衰退中強勁反彈，投資人持續轉進與經濟情勢連動的類股，由銀行股與汽車股領軍，周一歐洲股市大漲逾2%，創下16個月以來最大單日漲幅。

周一泛歐STOXX 600指數終場飆漲2.22%，創下去年11月初以來最大單日漲幅。銀行股指數勁揚漲3.73%，並創下一年來新高。

西班牙薩瓦德爾銀行（Banco de Sabadell）飆升近7%，英國匯豐銀行、西班牙最大銀行桑坦德銀行（Banco Santander）與荷蘭國際集團（ING Groep）漲幅均超過2%。

汽車股與保險股漲約3%，而公用事業股、個人與家庭用品股等「類債券」（bond-proxy）股票表現落後。

Markets.com首席市場分析師Neil Wilson表示，一般而言，通貨再膨脹（reflationary）行情對歐洲股票帶來的提振更大，因成長股與科技股對歐洲股市的影響力不像美股一樣。歐洲與美國之間在貿易方面取得一些進展，這對一些像勞斯萊斯（Rolls-Royce）這類的公司是一件好事。

飛機發動機製造商勞斯萊斯股價大漲7.3%，在英國藍籌股富時100指數（FTSE 100）成分股中漲幅最大。歐盟與美國上周五同意暫停對數十億美元進口商品加徵報復性關稅的措施，為化解雙方長達16年的飛機補貼爭端爭取更多時間。

因新確診數減少，英格蘭的學校周一全面開學，朝重返正常生活邁開第一步。

最新公布的數據亦傳來好消息，德國Ifo經濟研究院周一公布，德國2月製造業信心連續第三個月改善，汽車業更計畫擴大生產。

本周晚些時候歐洲央行將召開政策會議，市場將密切關注決策者是否決定加快緊急購債的步伐，以安撫緊張不安的金融市場。CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示，他們不樂見的是，最近全球債券殖利率飆升帶動借貸成本上升。

在個別股市方面，英國富時指數收漲1.34%，德國DAX指數大漲3.31%，法股CAC-40指數漲2.08%，義大利富時MIB指數漲3.12%，西班牙IBEX 35指數收漲1.90%。

(時報資訊)