一名大膽竊賊，明知道今年犯太歲，竟然還在太歲爺上動土，在大年初二看中苗栗卓蘭一間香火鼎盛的宮廟內，神明上掛有不少金牌，於是先前往廟內參拜觀察地形，還祈求神明保佑後，摸黑偷走兩面金牌，此舉果然引怒神明，2天後就露餡遭到苗栗大湖分局逮捕。

竊賊犯太歲還在神明頭上動土，冒充香客竊2面金牌遭逮。(戴志揚翻攝)

據了解，失竊的宮廟位於苗栗縣卓蘭地區，相當具有知名度，廟內供奉三恩主公香火鼎盛。吳姓男子聽聞廟內神明掛有不少金牌，在2月12日大年初二當天，假冒香客前往該宮廟參拜，祈求神明保佑後，暗地觀察地形後。凌晨時即摸黑下手行竊神尊身上2面金牌逃逸。

竊賊犯太歲還在神明頭上動土，冒充香客竊2面金牌遭逮。(戴志揚翻攝)

廟方事後察覺金牌失竊後立刻報案，大湖分局獲報後，立即成立專案小組抽絲剝繭、鍥而不捨，立即全面清查過濾來往香客，發現1名吳某出現在廟內行為詭異涉有重嫌，於是向法院申請搜索票搜索，吳嫌落網後仍不悔改拒絕坦承。

經警方告知其今年「犯太歲、神明是保佑好人、不會保佑偷東西、做壞事的人、歹路不要再走了！」，吳嫌自知難逃法網坦承犯案，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警察局大湖分局分局長廖志明表示，竊盜案件讓民眾承受財物損失及居住安全疑慮，全力偵破是警方責無旁貸的責任，尤其竊嫌膽大行竊神明身上金牌，行徑所為，人神共憤，實不可取，警方將持續加強轄內巡邏防竊，讓居民安心過好年。

(中時新聞網)