一名網友在網路上講述他在西門町逛街時遭竊的過程，小偷趁著人潮眾多時，伸手進他的口袋裡，他當下發現時抓住對方的手，最後仍被逃走；有趣的是，該網友以極其「文學式」描述過程，包括「熟練幾千次的魔術師」、「隱匿在燈與衣裳中，繼續著下一場表演」、「我撇頭與他對望，記下那面孔」等內容，讓網友嘆為觀止。

一名網友在Dcard上發文表示，他日前在西門町逛街時，遇到一名身穿羽絨衣的中年男子，他形容對方「在遠處不起眼，卻在茫茫穿梭的人群中關注著我，低頭一副從容，但步伐與他的心跳激烈同步」，之後他聽到羽絨衣摩擦皮夾的聲音，他才注意到對方已經將手伸進他的口袋，「手掌伸進我右側口袋，飢渴地翻弄，上下左右，前後伸進，指甲黯淡失望地泛灰，離開只有棉屑的口袋。」

一名網友在西門町遭遇扒手，他以極其「文學式」描述過程，讓網友嘆為觀止。（圖／翻攝自Dcard）

該網友形容該小偷技巧純熟，「像是熟練幾千次的魔術師，這只是他最簡單、最樸實的一場演出」，而他仍感受到口袋遭人翻動，於是急忙抓住對方的手，「他沒帶走我任何東西，我卻捉到他粗拙厚實的左手，十指約有六指緊扣，密得無法分離，暗自希望對方是女孩」，可惜最後仍被對方掙脫逃走。

小偷逃走後，該網友馬上檢查檢查身上財物，均未損失，「他隱匿在燈與衣裳中，結束驚險，繼續著下一場表演，唯一丟失在西門的，或許只有他的面容」，他最後體醒網友，「在西門町的各位，小心那位偉大的魔術師。」整起遭竊過程，該網友用「文學式」描述過程，仔細描繪每一個細節，並增加擬人、譬喻等文法，讓網友笑稱「能把扒手偷錢過程寫成這麼文藝，大概也只有你」、「看完，我覺得你的心也被偷走了」。

(中時新聞網)