九族文化村櫻花祭，充滿日式風情。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花大爆發，228連假搶快再衝一波，體驗浪漫風情。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花大爆發，情人同遊更浪漫。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花浪漫開，吸引網紅、麻豆拍照。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花浪漫開，吸引攝影愛好者為網紅、麻豆拍照。（廖志晃攝）

農試所育種的大白櫻，在九族文化村面世。（廖志晃攝）

九族文化村今年櫻花大爆發，花況近年最佳，連含蓄隱約的吉野櫻與富士櫻也全面迸炸，爭妍競艷；九族櫻花祭與魚池鄉公所合作，2月27日推出櫻花茶會、28日咖啡與文學的對話，還有2月27日到3月1日為期3天的魚池、埔里、國姓和仁愛4鄉鎮小農市集。

九族文化村的櫻花大道遍植富士櫻，現在正是最盛開的時節，浪漫非凡，美不勝收；九族文化村經理黃瑞奇表示，27日的櫻花茶會就在櫻花大道舉行，由日月潭茶藝文化推廣協會，邀請12位茶藝師在櫻花樹下設茶席，免費招待來自全國各地的賞花遊客。

2月28日咖啡與文學的對話，同樣是魚池鄉公所推廣「魚池三寶加一咖」的系列活動，當天邀請國內12位詩人，透過魚池在地咖啡豆的醍醐味，撞擊出春天、櫻花和咖啡的氛圍與香醇，並透過詩人的吟花詠時，和咖啡的對話，在大家都無法出國的時刻，深刻描述台灣土地培育出來的人與作物、詩人與自然的深層對話，並邀請賞花的人一起品鑑、體悟文學的深度。

從2月27日到3月1日連續3天，九族安排魚池、埔里、國姓和仁愛4鄉鎮的農特產品市集，不論是茶葉、花卉和農產加工品，都具地方特色，還有在國際上屢屢得獎的妮娜巧克力夢想城堡加入，讓櫻花市集瀰漫巧克力香甜的味道。

黃瑞奇表示，目前九族園區櫻花，紅色的八重櫻開始落花，粉白色的吉野櫻滿開，粉紅色的富士櫻，已經開到9成「最滿」，因此，在園區就可欣賞琳瑯滿目的各色櫻花；還有許多遊客穿著日式浴衣、中國漢服及原民傳統服裝和Cosplay拍照的遊客，呈現九族櫻花祭特有的多元族群共融風貌。

今年還有櫻花新品種驚喜呈現，黃瑞奇表示，今年剛移植的大白櫻，是由農委會農試所耗費10年育種成功的新品種，目前唯一授權九族文化村種植，引入後在苗圃養護3年，首次移植到櫻花林，目前也盛開中，樹型雖袖珍，花蕊卻碩大無匹，更令人矚目。

(中時 )