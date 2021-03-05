中央銀行公布2月底外匯存底，當月小幅增加18.45億美元，餘額來到5,433.26億美元、已連續21個月刷新歷史新高，尤其當月台股飆漲815點，使得外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額，共折計6,703億美元，約當外匯存底的123％，金額及約當比率連四個月雙創新高紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民表示，2月外匯存底增加的原因，主要是外匯存底投資運用收益，及當月國際美元指數走低，歐元等貨幣升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後增加，至於匯市供需交易約呈現平衡，幾乎不影響外匯存底金額變動。

台灣外匯存底餘額2月在主要國家排名退後一名至第六名，被俄羅斯超車。第一名仍是大陸至1月底的3.3493兆美元，第二名日本至2月為1.3794兆美元，第三名瑞士至1月為1.0788兆美元，第四是俄羅斯至2月的5,857億美元，第五是印度至2月的5,839億美元。

(工商 )