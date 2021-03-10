美妝生雜龍頭寶雅（5904）受惠春節假期買氣衝高效益，2月全台營收來到15.74億元、年增12.18%，累計1-2月合併營收達33.18億元，年增9.35%。

寶雅因寶雅及寶家雙品牌通路展店策略奏效，且台灣零售市場未受疫情太多影響，109年合併營業收入為175.38億元，年成長11.09%，創下歷年新高，營業毛利為75.72億元，年成長10.96%，合併毛利率為43.18%，年減0.09個百分點，營業淨利為26.5億元，年成長9.1%，營業淨利率為15.11%，年減0.28個百分點，稅後盈餘為21.07億元，年成長11.88%，創下歷年新高，每股盈餘為21.6元。

其中在營業淨利率拉高9.1%前提下，歐系外資評等推升逾每股價逾700元，且看好疫情放緩但未全然解除前提下，國內消費力仍持續往上挺住，寶雅截至2月，寶雅店數為263家、寶家為23家，其中將持續雙品牌展店，尤其是寶家部分，計畫今年寶家店數將增加30到35家。

此外，為因應電商宅經濟崛起，寶雅加速行動支付與電商等數位佈局，其中行動支付POYA PAY已推出，未來將透過虛實整合新零售模式衝刺業績。

(工商 )