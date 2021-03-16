數位浪潮衝擊下，國銀實體分行分支機構據點持續減少到9年低點。金管會銀行局公布最新統計，截至2020年底，國銀分行家數降到3,403家、比2019年底再少2家，回到2018年的9年新低紀錄。去年本土銀新增了7個據點，但還趕不及外銀撤了9據點的速度。

據銀行局統計，2020年底國銀分行家數共3,403家，其中新增了7家、裁撤了9家，新增的都是本土銀行，包括：陽信1家、北富銀5家、元大銀1家，而裁撤的包括：星展銀裁了5家、花旗銀裁了3家、凱基銀裁了1家。

為何外銀持續撤點？銀行局副局長黃光熙分析，現在銀行提供金融服務的方式很多元，有實體銀行、也有數位化服務，各自有不同的取向和強項，外銀裁撤決議應是配合銀行本身的營運計畫。銀行局關心的是，銀行若作出裁撤分行的決議，要對客戶的服務、從業人員的安置做好規劃。不過，他也強調，今年以來還未有銀行來提出申請裁撤據點。

黃光熙指出， 2020年已核准、應設未設的還有8個分支機構，包括去年有核准3銀行跟2家信合社，板信2分行、三信2分行及台中銀行1個分行，二家信合社包括：台中二信1處、高雄三信2處，共計有8個分支據點需要2021年5月前完成設立，但若有需要展延可申請順延一年。

此外2019年11月北富銀申請核准擬設8處分行據點，目前至今已設5處，還有3處待設立，最晚要在今年11月前要完成開業。也就是2021年可望會新增設8家分行，若沒有再新增裁撤，國銀分行家數可望增加到3,411家。

為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動金融服務之普及性，金管會已放寬金融機構可在每年5月及11月分別提出申請，且如於金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向金管會申請及未有財業務條件限制。現行國內分支機構之申設條件，可促進金融機構據點之發展，助推普惠金融願景之落實。

(工商 )