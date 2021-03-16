大陸A股的IPO輔導驗收方針趨嚴管理，傳當前輔導期有延長跡象，從數據上看，2021年已有70家擬IPO企業終止審核，數量遠多於2020年高峰，後續方針將影響到逾2千家的擬IPO企業。

21世紀經濟報導指出，當前大陸A股有一陣IPO撤回潮，2021年至今已有70家擬IPO企業終止審核，2020年高峰的Q4也才有43家。而這當中，大多數終止審核企業均是主動撤回申報材料。

報導引述投行人士說法稱，A股IPO輔導驗收工作整體收緊、延長輔導期，相比IPO在審企業，正在接受輔導的企業數量更為龐大，監管層嚴把入口關要從更前端抓起，已與之前走過場的方針不同。

相比IPO排隊企業，處於輔導期的擬上市公司數量更為龐大，報導引述Wind數據顯示，截至3月15日，A股全市場已報送IPO申報材料，但尚未通過發審委或上市委審核的企業就有479家，而已報送輔導備案材料，正接受上市輔導的企業數量就高達2,278家。

(工商 )