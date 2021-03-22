KY公司地雷可否預先示警？證交所董事長許璋瑤22日透露，九大預警指標已研議要調整兩項，一是目前董監及持股10％以上的大股東設質比逾9成者被警示，未來會調降為7成就警示；二是董監事處份股票超過選任時持股2成，亦會被警示，且討論相關預警指標檢視期間，是否改為按季及按月，讓警示更即時。

許璋瑤亦表示，目前76家上市KY公司，依九大指標被匡列的公司共20家，其中二家如矽力、世芯是因為股價飆高，超過其本益比，其他18家中，有15家是因為受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情的景氣影響，都是2020年才納入，但目前這些公司都還有繼續營運，即便像淘帝營收減少64％，但仍是有繼續在經營。

但許璋瑤強調：「沒有夕陽產業，只有好公司及不好的公司」，強調未來在審查KY公司來台掛牌，仍是不會排除傳產或勞力密集等產業。

在外界擔心KY公司仍會持續爆雷下，證交所已決定要調整目前九大警示指標，將其調整得更「敏銳」，其中，當初康友出事前，其董事長就先賣股票，因此指標將增加董監處份公司股票超過選任時兩成，例如選任時有100萬股，一旦董監賣股達20萬股，公司就會被列入警示專區，讓投資人注意到這一情況。

另一項就是目前是董監及持股逾10％的大股東設質比達9成，亦會被列入專區，未來是要降到7成，就會被列到專區。

新指標還要經金管會同意，許璋瑤表示，預計三個月內上路。

(工商 )