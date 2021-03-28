北京市本月中經歷近十年最強的沙塵暴天氣後，北京市氣象部門表示，受冷空氣影響，北京市27日晚起偏北風逐漸加大，將出現大風和沙塵天氣。大陸中央氣象台稱，預計至下週一，內蒙古、北京、天津等地均有揚沙或浮塵天氣。

大陸中央氣象台27日18時發佈了沙塵暴黃色預警，預計3月27日20時至28日20時，新疆南疆盆地和東部、青海東北部、內蒙古、甘肅中部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、河南北部、山東、遼寧中西部、吉林西部、黑龍江西南部等地有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中部、陝西北部、山西北部、河北中北部、北京、天津、遼寧西部、吉林西部的部分地區有沙塵暴，內蒙古中部偏北地區有強沙塵暴。

最近，沙塵天氣頻繁出現，到底是什麼原因造成了今年沙塵天氣如此頻繁？中國天氣網氣象分析師張娟表示，2月中下旬開始，北方多地異常偏暖，內蒙古中西部沙源地偏暖幅度同期少見，土壤提前解凍，並且降水也持續偏少，蒙古國也出現類似的情況，所以在蒙古氣旋、冷空氣帶來的大風影響下就會頻頻掀起沙塵天氣過程。

中央氣象台首席預報員張濤指出，此次沙塵主要起源於蒙古國，產生的原因是蒙古氣旋和冷高壓的配合，刮大風起沙，沙塵升至空中接著傳輸。

從常年數據統計來看，每年進入3月以後，中國大陸北方沙塵天氣也是進入高發期。春季氣溫回升迅速，北方沙源地開始解凍，加上北方冷空氣活動頻繁，大風天氣多發，就容易把地表的土或沙吹起來，從而形成沙塵天氣。

氣象專家提醒，關閉門窗是躲避沙塵的有效方法，沙塵天氣來襲時，老人、兒童及患有呼吸道系統疾病、易過敏人群應盡量減少外出，如果必須出門，需做好健康防護，外出回家後及時清洗面部和口鼻。

(中時 )