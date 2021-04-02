再過一天，也就是清明節（4日）開始，新的一波東北風將增強，北部降溫有感，高溫將從30度掉至最低20度。（氣象局提供）

今天（2日）是清明連假首日，各地天氣晴朗穩定，各地高溫都有30-34度，中南部局部地區更出現高溫36度。氣象局表示，明（3日）天氣也相當穩定，僅東半部有零星陣雨。但再過一天，也就是清明節（4日）開始，新的一波東北風將增強，北部降溫有感，高溫將從30度掉至最低20度，低溫也剩下約15-18度左右。

氣象局指出，明天各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，白天高溫依舊悶熱如夏，北部、東半部約28-30度，中南部可達33、34度，尤其近山區或河谷處可能有機會更高。清晨夜晚各地低溫約20-24度，早出晚歸的民眾需留意溫度變化。

不過，明天過後天氣將會明顯轉涼，尤其是北部地區。在清明節當天（4日）東北季風開始增強，周一（5日）至周二（6日）清晨北臺灣低溫掉至15-18度，台灣中部以南仍有20以上，天氣溫暖偏熱。

氣象局指出，這波東北季風主要影響北台灣的高溫表現，將從30度直接掉到20-24度，回到偏涼的天氣。降雨方面，迎風面的桃園以北及東半部地區會先有局部短暫雨，隨後雨區再慢慢轉成東部、東南部的零星陣雨；其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

(中時新聞網)