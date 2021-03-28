新一輪的大範圍沙塵天氣來襲。在昨日抵達內蒙古後，據「@氣象北京」消息，今天早晨4點，沙塵和大風已進入北京西部，凌晨5點城區西部聽見風聲了。截至今早6時，全北京市空氣質量已經達到最高一級的嚴重汙染水平。

按照「@中國天氣」的說法，這是北京今年3月以來的第二次沙塵暴天氣，強沙塵持續時間將超過12小時。預計今天入夜後，沙塵天氣將逐漸減弱，空氣質量轉好。但明天下午受偏南風影響，可能出現沙塵回流。

市氣象台28日6時發佈：今天白天有沙塵暴，北風四五級（陣風七八級）轉三級左右，最高氣溫18℃；夜間晴間多雲，北風二三級，最低氣溫9℃。大風藍色和沙塵暴黃色預警中，今天白天大風伴沙塵暴，出行需注意防風並做好健康防護，盡量遠離廣告牌等臨時搭建物。

截至目前，全市大部分地區能見度在1至2公里，而像通州、房山、門頭溝、豐台、大興的部分地區能見度不足1公里，出行需注意交通安全；由6時極大風圖可以看到，北京市西部北部地區風力很大，部分地區出現7、8級的陣風。

從北京市生態環境監測中心實況來看，截至今早6時，全市空氣質量已經達到最高一級的嚴重汙染水平。

(中時 )