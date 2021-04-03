台鐵408次太魯閣號昨在花蓮清水隧道發生重大事故，造成51人身亡、百餘人受傷。前行政院長張善政今上午在臉書感慨寫下「風不調、雨不順、國不泰、民不安」，卻引來1450撻伐，張善政稍早已經該貼文撤下，並重新發文強調，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，對照近月諸事，卻是非常寫實。

張善政表示，408次是台北往花蓮直達車，他最喜歡搭乘的班次，因此昨天看到發生事故，更是心有戚戚焉，一夜不得好眠．今晨醒來，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受。

未料，短短的心頭感觸，竟惹來1450在臉書粉絲頁不斷殺伐。張善政說，自去年選舉後就希望回歸平淡，不談爭議性話題，更不願粉絲頁變成藍綠戰場，於是未幾就撤下粉絲頁貼文。

張善政另外發文解釋原本寫下「風不調、雨不順、國不泰、民不安」的原因，張善政說，「風不調」是指政府對西部日益嚴重的空氣污染問題束手無策，而且不當的能源政策只會讓空汙更嚴重。連不常有污染的台北地區，他敏感發癢的眼睛都在提醒他說，空氣真的很不好。

「雨不順」則是久旱不雨，當然不能怪政府，但是行政院長蘇貞昌宣稱政府早已「超前部署」，比照後來李鴻源教授的評論，暴露出蘇院長的超前部署內涵真的很貧乏。難怪主管水利的經濟部長說要鑿井，也馬上被打臉。

「國不泰」的部分，張善政認為，國家重大政策缺乏溝通，屢屢引起對立。今年八月的四大公投，只是諸多政策下引起對立的冰山一角。

至於「民不安」，政府在交通管理上的疏失，與日前遊覽車煞車故障在蘇花公路擦撞山壁、昨天的工程車滑落鐵軌導致太魯閣出軌大車禍，都有不能擺脫的責任。

張善政強調，1450對他的粉絲專頁出征，他無法阻擋，事小。政府要上緊自己鬆掉的螺絲發條，好好保障民眾性命財產安全，才比較重要。

(中時 )